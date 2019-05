Dal conto del nonno spariscono 16 mila euro

Da dipendente di un istituto di credito, nell’intero arco del 2015 avrebbe letteralmente rubato 16 mila euro - attraverso sedici prelievi - ad un cliente ultraottantenne di Terni. Il tutto falsificando sia le firme digitali che quelle cartacee dell’anziano, presso gli sportelli di una delle filiali di Terni e di quella di un paese della provincia.

Per questi motivi, e a seguito delle indagini condotte dal pm Raffaele Pesiri e dai carabinieri, l’impiegato è finito a giudizio di fronte al tribunale di Terni con l’accusa di furto aggravato.

Ad accorgersi dei pesanti ammanchi erano stati i familiari dell’anziano che, una volta messo al corrente dei frequenti e ingenti prelievi, aveva contattato direttamente la banca per chiedere conto dell’accaduto e quindi aveva sporto denuncia.

Gli accertamenti degli inquirenti, basati sui contatti del cliente con il dipendente “infedele” e la matricola di quest’ultimo riscontrata su alcuni prelievi, hanno portato all’imputazione e quindi al procedimento penale che vedrà la prossima udienza a luglio. In aula il legale difensore dell’impiegato - che da tempo non lavora più per l’istituto di credito ed oggi è in pensione - ha chiesto una perizia calligrafica per accertare se le firme digitali (grafometriche) e apposte sui documenti siano o meno del proprio assistito.

Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Maurizio Cecconelli, nega ogni addebito.

