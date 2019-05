Ferito pensionato di 90 anni investito da un'auto

A Terni un pensionato di 90 anni è stato investito da una Punto, condotta da un'anziana, mentre attraversava la strada. L'incidente è accaduto in via Montefiorino, al quartiere Cospea, mercoledì 29 maggio. Le condizioni dell'uomo investito non sono gravi anche se è stato condotto in ospedale dal 118. Le cause dell'incidente stradale sono tuttora in corso di accertamento da parte della polizia locale.