Inflitte 16 condanne per 58 anni di carcere

Sedici condanne per spaccio di droga sono state inflitte mercoledì 29 maggio, a Terni, ad altrettanti immigrati africani coinvolti nell'operazione Gotham. La sentenza, per complessivi 58 anni di carcere e 210 mila euro di sanzioni pecuniarie, è stata pronunciata dal gup Simona Tordelli con il giudizio abbreviato. Con il maxi blitz, a dicembre, era stata sgominata una vasta organizzazione che gestiva lo spaccio in centro tra piazza Solferino e il parco Ciaurro. Furono utilizzati anche agenti sotto copertura e telecamere nascoste.