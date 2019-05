Campagna della polizia contro il cyberbullismo

Tantissimi studenti, nella mattinata di mercoledì 29 maggio, a Terni per la sesta edizione di "Una vita da social". Si tratta della campagna promossa da polizia postale e delle comunicazioni, ministero dell'Istruzione e garante per l'Infanzia per un uso consapevole del web e contro il cyberbullismo. L'appuntamento è stato organizzato in piazza della Repubblica.