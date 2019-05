I vigili del fuoco salvano un capriolo finito nel fiume

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di martedì 28 maggio, a San Liberato di Narni, nei pressi della diga sul fiume Nera, per il salvataggio di un capriolo che era finito nell'acqua e non era più in grado di uscirne. I pompieri l'hanno tratto in salvo e adesso l'animale sta bene.