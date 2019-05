A Polino si conferma Remigio Venanzi

Viene da Polino il primo verdetto, in ordine temporale, delle elezioni amministrative 2019 per quanto riguarda i comuni del Ternano.

Remigio Venanzi, sindaco uscente e unico candidato primo cittadino, ha ottenuto 113 voti, pari all'82,78% dei votanti, contro 51 schede bianche.

"Ringrazio la popolazione - è il primo commento di Venanzi - abbiamo preso più voti della scorsa volta anche se quest'anno il gioco di chi non vedeva di buon occhio la mia conferma era stato quello di far votare scheda bianca. Primo impegno per il paese? Continuare a sistemare i conti, continuando a gestire con molta cautela la parte finanziaria, come già abbiamo fatto in questi ultimi cinque anni".