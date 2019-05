"Una vita da social" farà tappa in città

E' partita da Matera, capitale europea della cultura, la sesta edizione di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante realizzata dalla polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori. In primo piano il cyberbullismo e l'uso corretto dei social network. A Terni si terrà l’ultima tappa dell’evento in piazza della Repubblica, dalle 9 alle 13 di mercoledì 28 maggio, e vedrà la partecipazione di numerosi studenti delle scuole medie inferiori e superiori. Gli operatori della polizia di Stato accoglieranno gli studenti degli istituti scolastici della città per sensibilizzare i ragazzi sui pericoli del web e confrontarsi sull’uso consapevole della tecnologia. Parteciperanno, in qualità di testimonial della tappa ternana, la nota ballerina ternana Samanta Togni, protagonista della trasmissione Rai “Ballando con le stelle”, e la campionessa di tiro a volo-skeet delle fiamme oro, Katiuscia Spada.