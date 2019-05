Pezzi di cornicione cadono da un palazzo

I vigili del fuoco sono intervenuti sabato 25 maggio a Terni per rimuovere un cornicione pericolante da un palazzo di via Montanara. Prima di procedere all'intervento la polizia locale ha fatto spostare le automobili in sosta sotto il condominio. A dare l'allarme erano stati alcuni passanti che avevano notato dei pezzi di intonaco mentre cadevano a terra dalla facciata esterna dello stesso edificio.