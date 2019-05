"Acqua è vita", premiati gli studenti

É stato un grande successo la prima edizione di "Acqua è vita" promossa e organizzata dal Servizio idrico integrato di Terni in collaborazione con l'agenzia Made' e riservata alle scuole elementari di Terni e degli altri comuni della provincia. Sono state 41 le classi che hanno aderito per 761 studenti che hanno presentato lavori e 7 istituti coinvolti. Sabato 25 maggio, al Museo Diocesano di Terni, si sono svolte le premiazioni del concorso sull'uso corretto dell'acqua e il suo risparmio. Nelle sale del Museo gremite di bambini e genitori con oltre 600 persone, il presidente del Sii Stefano Puliti, l'amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio e il direttore generale Paolo Rueca hanno assegnato i premi in base alle selezioni della giuria specializzata. Ecco i premiati: per la sezione Disegno il primo posto è andato alla quinta della scuola San Giovanni e alla terza della Aldo Moro. Il secondo premio invece alla prima e alla seconda di Attigliano-Guardea e alla seconda della De Filis. Terzo posto alle seconde della Mazzini e alle quarte e quinte della Fanciulli di Arrone. Per la sezione Foto primo posto alla seconda della Felice Fatati e alla quarta della San Giovanni. Secondo premio alla quinta della Fanciulli e terzo alle quarte e quinte di Attigliano-Guardea. Premio Speciale infine alle classi della San Giovanni, della Aldo Moro e della Felice Fatati.