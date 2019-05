Frigorifero prende fuoco per un corto circuito

A Terni un principio d'incendio si è verificato venerdì 24 maggio all'interno di un'abitazione in un condominio di via Fratelli Rosselli, a Borgo Bovio. Il fuoco si è propagato da un frigorifero a causa di un corto circuito. L'appartamento è stato invaso dal fumo, ma non ci sono stati feriti o intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.