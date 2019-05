Arrestato per droga un albanese di 45 anni

La squadra mobile ha arrestato un albanese di 45 anni, residente a Terni. L'uomo era colpito da un mandato di cattura per l'esecuzione di un ordine di carcerazione a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Perugia a 4 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L'immigrato, dopo l’arresto, è stato condotto nella casa circondariale di vocabolo Sabbione. Quattro anni fa l'uomo era stato coinvolto nell'operazione "Cavalli di Troia" e nel 2017 gli era stato sequestrato un chilo di cocaina, nascosto nel cruscotto della sua auto.