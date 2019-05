Screening tiroideo per 100 dipendenti del Comune

L’Aumat Onlus, associazione umbra malati tiroidei, in occasione della settimana mondiale della tiroide, anche quest’anno ha organizzato presidi medici per fare prevenzione. Giovedì 23 maggio si è svolto lo screening dei dipendenti del Comune di Terni, con un mini ambulatorio allestito al terzo piano del palazzo comunale grazie alla disponibilità del personale medico della struttura complessa di Endocrinologia dell’azienda ospedaliera di Terni, diretta da Camillo Giammartino. In tre ore sono stati sottoposti a screening 100 dipendenti di palazzo Spada. La giornata è stata organizzata da Aumat e dal gruppo sportivo della polizia locale. Sono intervenuti anche gli assessori alla Polizia Municipale, Stefano Fatale, e allo Sport, Elena Proietti.