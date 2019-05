Un festival dedicato all'economia sostenibile

Terni e Narni partecipano, con proprie iniziative locali, dal 30 maggio al 13 giugno, all’edizione 2019 del Festival nazionale dello sviluppo sostenibile, evento promosso da ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, per far crescere consapevolezza e responsabilità fra la popolazione, su un tema cruciale per il futuro. L’iniziativa locale, promossa dall’associazione ternana “Pensare il domani”, in collaborazione con l’associazione culturale Ennedinarni, il Centro Studi Vanoni e il Cesvol, quali promotori, e le società Novamont e Pagine Si’ quali partner che sostengono concretamente l’iniziativa, è stata presentata nella sala Blu del PalaSì! da Giacomo Porrazzini, presidente di "Pensare il domani", Roberto Rosati, della direzione di PagineSì e Silvia Camillucci, coordinatrice del Cesvol. “Sono cinque le iniziative - ha detto Giacomo Porrazzini, presidente di “Pensare il domani” - proposte alle comunità locali di Terni e Narni per far crescere la consapevolezza sociale e animare un’ampia partecipazione per l’elaborazione di un “disegno” di sviluppo territoriale, orientato chiaramente alla sostenibilità. Gli studenti che in massa hanno seguito, anche da noi, l’appello alla mobilitazione per il clima, l’ambiente ed il futuro di Greta Thunberg aspettano delle risposte”.