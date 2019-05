Disagi a non finire per la voragine in centro

In via Carrara, a Terni, è stato istituito il senso unico alternato, regolato da un semaforo, in prossimità della zona dove martedì 21 maggio si è aperta una voragine. Inevitabili i disagi per i residenti e, in particolare, per gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola primaria "Mazzini" che si trova nelle immediate vicinanze della voragine. I lavori, a cura del Comune, sono tuttora in corso.