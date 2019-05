Scoperto con 136 chili di marijuana nel garage

Un 45enne ternano, anche se nativo del nord Italia, è stato arrestato dalla guardia di finanza di Catania dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana, ben 136 chili.

Nel dettaglio, l'uomo - le cui iniziali sono M.T. e vive a Terni - è stato dapprima fermato a bordo di un furgone telonato. All'interno del rimorchio, in un doppiofondo, sono stati trovati 10 mila euro in contanti, del quale il ternano non ha saputo fornire spiegazioni.

I finanzieri hanno così deciso di perquisire l'abitazione e il garage in uso al 45enne e proprio nel garage è saltata fuori la marijuana, suddivisa in undici involucri.

M.T., che ha precedenti specifici, è stato così arrestato.