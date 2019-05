Strade e campagne allagate per la pioggia

Mezzi e uomini del servizio viabilità della Provincia di Terni sono intervenuti nella giornata di lunedì 20 maggio 2019 nelle zone di Attigliano, Porchiano del Monte (Amelia) e Lugnano in Teverina dove le forti piogge hanno determinato problemi di allagamenti, smottamenti e piccole frane.

I fenomeni hanno determinato il riversarsi di acqua e detriti sulle carreggiate interessando, in particolar modo, la SP 86 di Porchiano-Attigliano, la SP 33 di Lugnano in Teverina e la SP 85 di Porchiano del Monte. La Provincia è prontamente intervenuta avviando le operazioni di ripulitura e bonifica delle strade di propria competenza.

Il servizio viabilità dell’ente raccomanda agli automobilisti in transito nelle zone interessate il rispetto delle segnalazioni di velocità ridotta, massima prudenza e attenzione per via della riduzione dei livelli di sicurezza causa maltempo.

Anche i vigili del fuoco sono stati impegnati per allagamenti. In particolare hanno tratto in salvo alcuni animali nelle campagne di Attigliano, invase dall'acqua tracimata da un torrente (LEGGI).