Centrale della droga, arrestata cinquantenne

Una donna di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Terni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine è partita dalla segnalazione di un viavai sospetto in un'abitazione della frazione di Giuncano, in Valserra.

Approfonditi accertamenti da parte degli investigatori dell'Arma hanno portato ad un blitz nell'appartamento della donna dove sono stati sequestrate cinque buste in plastica trasparente termosaldate e sottovuoto, del peso lordo di circa 60 grammi l’una, contenenti marijuana; un barattolo in vetro con 52 grammi di marijuana; altri due involucri in cellophane con eroina del peso di 7 grammi nascosti dentro ad un calzino; un contenitore in plastica con all’interno semi di canapa indiana per complessivi 6 grammi; quattro flaconi da 50 milligrammi ciascuno di metadone; e ancora un taglierino, un coltello, un paio di forbici e sei tritaerba (tutto materiale intriso di sostanza stupefacente), un bilancino elettronico, 1.280 euro in banconote di vario taglio, che si ritiene provento dello spaccio, un macchinario per il sottovuoto.

La donna è agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.