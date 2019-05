Donna scomparsa, un avvistamento alla stazione

Silvana Palozzi, all’anagrafe Nicolina, la donna di 73 anni scomparsa dalla mattina di giovedì 16 maggio 2019, non si trova.

Diramata la foto e la descrizione degli abiti indossati quando se ne sono perse le tracce, in questura è arrivata la segnalazione di un testimone che avrebbe visto una persona che, a suo dire, assomigliava alla descrizione, nella giornata di giovedì alla stazione di piazza Dante. Ma in una zona della stessa - hanno verificato gli investigatori - non coperta da telecamere. Quindi impossibile avere un riscontro filmato.

Nella giornata di domenica 19 maggio, intanto il prefetto Di Biagi, coordinatore del Piano provinciale persone scomparse, che si attiva in casi come questo, ha disposto che non riprendessero le ricerche lungo il fiume Nera, dopo aver sentito il parere degli esperti.

I vigili del fuoco di Terni avevano infatti battuto per due giorni le sponde e i tratti del corso fluviale all’interno della città, arrivando fino alla diga di Recentino, senza però trovare tracce utili. Si erano fermati solo sabato sera, i pompieri, al calare della luce. Nessuna traccia, dicevamo, un “fake” di cattivo gusto le scarpe fatte trovare da qualcuno, con dentro degli orecchini, che i familiari non hanno riconosciuto, Silvana ha con sé anche una stampella, per sostenerla nei movimenti, e se l’avesse appoggiata da qualche parte sarebbe stato sin troppo facile notarla e recuperarla.

L’ipotesi di un gesto estremo, presa in considerazione nell’immediatezza, allo stato attuale non si può escludere ma non trova neanche riscontri. La signora, giovedì mattina, ha lasciato sul tavolo della cucina un biglietto per informare il marito, che stava ancora dormendo, dell’intenzione di andare al supermercato e poi all’ufficio postale.

L’ultima persona che, con certezza assoluta, ha raccontato di averla vista è stata una sua conosciente proprio al supermercato di via del Rivo.

