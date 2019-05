Tutti prosciolti per la turbativa d'asta all'azienda ospedaliera

"Prosciolto perché il fatto non sussiste". Così mercoledì 15 maggio si è pronunciato il gup, Simona Tordelli, nei confronti di Maurizio Dal Maso, attuale commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, in relazione a un presunto reato di turbativa d’asta per l’affidamento diretto di un progetto sperimentale di prevenzione delle infezioni ospedaliere risalente al 2017. Il gup del Tribunale di Terni ha prosciolto anche l’ex direttore amministrativo Riccardo Brugnetta e il responsabile degli affari generali Andrea Lorenzoni. Per la responsabile degli appalti, Cinzia Angione, la Procura di Terni aveva già chiesto l’archiviazione. Il gup di Terni, su richiesta di proscioglimento da parte dello stesso pubblico ministero, Raffaele Iannella, che ha condiviso le memorie difensive e ha ritenuto di non chiedere il rinvio a giudizio, ha emesso sentenza di non dar luogo a procedere perché il fatto, a seguito delle indagini effettuate, risulta non costituire reato.

