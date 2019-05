Otto chili di droga nel garage in centro: arrestato

L’ultimo atto - la convalida dell’arresto - del giudice Federico Bona Galvagno prima di lasciare gli uffici giudiziari di Terni e l’ultimo successo in ordine di tempo nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal questore Antonino Messineo in città.

In effetti questa volta il ‘colpo’ è di quelli importanti, visto che nella rete della polizia di Stato - in campo la squadra Volante coordinata da Francesco Petitti, con il servizio diretto sul campo dal sostituto commissario Anna Maria Mancini - c’è finito un ternano di 51 anni che, presso il suo garage di piazza Dalmazia, giovedì 9 maggio 2019 è stato trovato in possesso di quasi otto chilogrammi di droga fra marijuana, hashish e cocaina.

Immediato l’arresto in flagrante disposto dal pm Thomas Viggiano, poi convalidato dal giudice che nei confronti del soggetto - si chiama A.E., vive nella zona di borgo Rivo con la compagna ed è proprietario del garage in centro - ha confermato la custodia cautelare in carcere.

Lì dentro gli agenti, grazie all’ottimo fiuto del cane antidroga Jamil in forza alla squadra cinofili della Polaria di Fiumicino, hanno trovato poco meno di tre chilogrammi e mezzo di marijuana, oltre quattro chili di hashish e circa 50 grammi di cocaina.

