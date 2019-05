Giro di prostitute, condannato a tre anni

Tre anni di reclusione: questa la condanna inflitta dal tribunale di Terni in composizione collegiale (presidente Massimo Zanetti) ad un 49enne ternano - M.B. le sue iniziali - accusato di aver gestito e sfruttato, fino all’agosto del 2011, un consistente giro di prostituzione in città basato su alcune giovani, per lo più straniere, finite sulla strada e in particolare in zone di Terni come l’area del cimitero cittadino e Maratta.

Nel contesto dello stesso processo è emersa anche una seconda condanna, a due anni di reclusione, nei confronti di una 52enne originaria della Somalia, residente a Todi, a sua volta sfruttata ma che avrebbe offerto pieno sostegno all’organizzazione.

Quest’ultima era stata portata alla luce da un’indagine del pm Elisabetta Massini, con tanto di arresti – sei in tutto, quattro in carcere e due ai domiciliari – disposti dall’allora gip Pieruigi Panariello ed eseguiti nell’ottobre del 2011 dai carabinieri di Collescipoli, Ferentillo e della Compagnia di Terni.

In manette c’era finito un intero clan familiare la cui attività, secondo gli inquirenti, era interamente finalizzata alla gestione del “giro” che poteva contare su numerosi clienti.

Il gruppo, oltre a prendere contatto con le ragazze, si sarebbe attivato per reperire camper e appartamenti dove farle prostituire, “aiutandole” nella gestione dei figli - alcune delle sfruttate sono madri - e offendo protezione. Il tutto in cambio di una significativa quota degli incassi.

