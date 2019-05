Azienda disponibile a salvare 30 posti di lavoro

L’Ast apre alla diminuzione degli esuberi, una trentina di uscite previste nel biennio potrebbero essere salvate, è un piccolo passo avanti nella difficile trattativa relativa al piano industriale.

L’apertura è stata comunicata nell’incontro tra l’amministratore delegato, Massimiliano Burelli, e i segretari territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb.

I 69 lavoratori iscritti a libro matricola, che nel biennio 2019-20 dovrebbero uscire dalla fabbrica, potrebbero scendere a una quarantina, così pure sui 135 somministrati, ai quali non sarà rinnovato il contratto, ci sarebbe la disponibilità a trovare qualche soluzione.

Sono 60 i milioni di investimenti, tre in più rispetto al summit dell’8 aprile al Mise.

Le sigle in un comunicato sostengono che “dagli incontri fin qui svolti, pur registrando su alcune tematiche segnali di modifica e di avanzamento rispetto a quanto proposto al ministero dell’economia, rimangono aperti nodi cruciali per giungere ad una ipotesi di accordo complessiva per il biennio”.

Avendo ancora aperti temi non ancora affrontati ed approfonditi nell’ultimo incontro tra amministratore delegato il sindacato le parti hanno convenuto di programmare un ulteriore incontro che si svolgerà il prossimo 22 maggio 2019 per completare la discussione in sede locale.

I segretari territoriali “ritenendo utile il contributo fin qui dato auspichiamo che l’azienda riveda l’impostazione complessiva al fine di riformulare una proposta di piano industriale che rispetti realmente i presupposti di difesa strategica del sito e di mantenimento degli impegni presi”.

Intanto è arrivata la conferma dell’incontro al Mise del 14 maggio 2019.