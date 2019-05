Iniziano i lavori al viadotto di Toano

Apre il cantiere sul viadotto ‘Toano’ della strada statale 675, per mesi al centro delle polemiche e delle preoccupazioni dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. In una nota l’Anas annuncia dunque l’avvio dei lavori di manutenzione che inizieranno a partire da lunedì prossimo, 6 maggio. “Per consentire lo svolgimento degli interventi – precisa l’Anas - sarà istituito il restringimento di carreggiata per un breve tratto di 800 metri, con transito sempre consentito in entrambe le direzioni”. L’Anas fa anche un cronoprogramma: “La prima fase dei lavori, che riguardano il ripristino di una delle solette in calcestruzzo, sarà completata entro 30 giorni. Seguiranno poi altre due analoghe fasi, sempre con transito consentito in entrambi i sensi di marcia”. L struttura era finita nell’occhio del ciclone per alcuni distacchi di calcestruzzo dalla parte sottostante poi finiti sulla strada, un fatto che aveva destato una certa preoccupazione tra i residenti della zona, con tanto di intervento del Comune nei confronti di Anas per procedere alla messa in sicurezza e ricevere indicazioni certe sullo stato del manufatto, fondamentale per la viabilità locale e nazionale. Poi altri problemi al piano viabile, relativi in particolare ad alcuni giunti, peraltro relativamente nuovi, erano stati segnalati dalla polizia Stradale sempre ad Anas tanto da chiudere al transito un tratto di circa 2/300 metri, in direzione Orte, per consentire agli addetti dell’ente nazionale per le strade di procedere all’intervento. Ora parte la manutenzione, si spera definitiva.