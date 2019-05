Consiglieri morosi, i processi si separano

In quattro verranno giudicati con rito abbreviato, mentre per gli altri cinque il processo sarà ordinario. Prima udienza dibattimentale venerdì mattina per il procedimento legato ai consiglieri comunali - che interessa anche un assessore della giunta Latini - 'morosi' a Terni. Sono accusati di falso per aver sottoscritto l'assenza di cause di incompatibilità, pur avendo pendenze - già saldate, in qualche caso di poche decine di euro, in altri di qualche migliaia - con le casse del Comune. Il rito abbreviato è stato chiesto ed ottenuto dai consiglieri comunali Emanuele Fiorini (gruppo misto), Maurizio Cecconelli (FdI), dall’ex consigliere (revocato dal prefetto in base alla legge Severino) Raffaello Federighi e dall’assessore Sonia Bertocco (FI). Rito ordinario invece per il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti (FI) ed i consiglieri Federico Brizi (misto), Luca Simonetti (M5s), Michele Rossi (Terni Civica) e Giulia Silvani (Lega).