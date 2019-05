Immortalati dalla telecamera mentre svaligiano la villa

Hanno atteso che uscissero per andare a pranzo tutti insieme – era mercoledì 1° maggio – e poi sono entrati in azione, rompendo la serranda blindata e poi entrando da una finestra. Evidentemente tenevano già d’occhio la famiglia – una coppia con due figli piccoli – che vive in una villetta in via del Daino, nel quartiere di borgo Rivo a Terni. I ladri – almeno due uomini piuttosto giovani – sono stati ‘immortalati’ da una webcam che i proprietari dell’abitazione avevano piazzato proprio per registrare eventuali ‘intrusioni’. Ma il ‘colpo’ è andato a segno comunque: oltre al triste caos che chi ruba lascia dietro di sé, il bottino parla di tutti i regali di battesimo ricevuti dai due bimbi della coppia. Valore a parte, sono i ricordi ad essere stati strappati bruciati nel giro di pochi minuti. Dalle immagini si vede i due entrare di soppiatto dopo aver scardinato la finestra. Poi iniziare a rovistare nella sala: uno dei due tiene in mano, come fosse un coltello, uno degli arnesi usati per scassinare. Mette solo i brividi immaginare un eventuale faccia a faccia – che fortunatamente non c’è stato – con qualcuno dei residenti. La successiva scoperta del furto, al rientro, ha fatto scattare la denuncia dalla polizia di Stato, corredata dalle immagini che è stato possibile acquisire. Materiale che potrebbe servire quantomeno a dare un nome ai responsabili.