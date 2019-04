Scontro tra scooter e auto: ferito un 43enne

Un ternano di 43 anni, A.S. le sue iniziali, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 30 aprile 2019 in Lungonera Savoia.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo era in sella al suo scooter quando, per cause che dovranno essere esaminati dalla Polizia locale di Terni, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto, condotta da un 58enne.

Il motociclista è stato accompagnato all'ospedale da un'ambulanza del 118.