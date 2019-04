Raid nella villa di un ex calciatore della Ternana

Sono fuggiti a mani vuote i ladri che a San Gemini hanno preso di mira la villa in cui abita l'ex calciatore della Ternana, Pietro Biagini, con la moglie Catia. Ingenti i danni, ma i malviventi non hanno trovato gioielli o contanti da portare via. Per accedere all'abitazione gli intrusi hanno narcotizzato il cane della famiglia Biagini. Al momento del raid in casa non c'era nessuno. Indagano i carabinieri.