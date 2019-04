Donna investita mentre attraversa la strada

Resta riservata la prognosi per la donna di 71 anni che, sabato 27 aprile, è stata investita da una Fiat Idea mentre attraversava la strada, in via dell'Argine, a Terni. F.V., queste le sue iniziali, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale dove è ancora ricoverata in gravi condizioni. Illesa, invece, la conducente dell'auto.