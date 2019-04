Addio al poeta del maggio ternano

Maggiaioli in lutto a Terni per la scomparsa di Spino Biancifiori all'alba di sabato 27 aprile. A pochi giorni dalla sfilata dei carri allegorici, si è spento il notissimo poeta e paroliere in vernacolo. Aveva 96 anni, di cui la gran parte trascorsi accanto al Cantamaggio ternano. Grande successo ebbe il suo "Poema operaio". Lascia un grande vuoto in città.