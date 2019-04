Spuntano manifesti: "Messa per Mussolini"

Alle 18 di sabato 27 aprile 2019 verrà celebrata a Terni “una messa in suffragio di Benito Mussolini e tutti i caduti delle Rsi”.

E’ il testo del manifesto comparso per le vie di Terni proprio il giorno della Liberazione, firmato U.n.c.r.s.i., che sta per Unione nazionale caduti della repubblica sociale italiana.

Manca un particolare rilevante: dove verrà celebrata la funzione, ma per motivi di ordine pubblico, perché in passato ci furono momenti di tensione in occasione analoghe.

Sono quindi spuntati questi avvisi a sole 24 ore dalle celebrazioni per il 25 Aprile.

“Che quest’anno ha visto una grande partecipazione e un clima di vera condivisione - spiega Rossano Capputi, il presidente provinciale dell’Anpi, l’associazione dei partigiani -. La messa per Mussolini? Una messa non si nega a nessuno, purché non si trasformi in apologia del fascismo, con saluti romani o cori".

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 27 aprile 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)