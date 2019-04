Donna investita mentre attraversa la strada

E' ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Terni, una donna di 71 anni che è stata investita mentre attraversava, all'altezza delle strisce pedonali, nel pomeriggio di venerdì 26 aprile 2019.

E' successo a Terni, in via dell'Argine, sull'attraversamento pedonale attiguo a via Campofregoso.

La donna è stata travolta da una Fiat Stilo, alla cui guida c'era una 49enne, ed è cduta pesantemente sull'asfalto, perdendo anche molto sangue.

Un'ambulanza del 118 l'ha trasportata al pronto soccorso.

Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia locale.