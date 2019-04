Autocarrozzeria svaligiata, via con soldi e telecamere

Quando a colpire sono ladri esperti solitamente riescono a disattivare l’impianto di videosorveglianza. Quelli che hanno rubato per Pasqua all’autocarrozzeria Sipace, invece, hanno fatto ancora di più: se lo sono... portato via.

E’ infatti di una somma in denaro - intorno ai 3 mila euro - e dell’intero impianto delle telecamere di sicurezza, il bottino del colpo messo a segno, presumibilmente, nella notte tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, in località Acquavogliera, nella zona industriale di San Gemini.

Non è certo al cento per cento quando i ladri siano effettivamente entrati in azione. I carabinieri, infatti, sono stati chiamati dal titolare dell’autocarrozzeria solo il lunedì mattina di Pasquetta, visto che non si era attivato alcun sistema di allarme nel corso della notte o, nel caso, il giorno di Pasqua.

Sul furto indagano i carabinieri della Compagnia di Terni.

