Schizzi di sangue nel chiosco abbandonato

Quel chiosco non funziona più da qualche anno. E’ nel più completo abbandono, con vetri rotti e le tettoie dei gazebo davanti, sotto ai quali erano sistemati i tavolini, che cadono a pezzi.

E in quello che una volta era il bagno, rimasto aperto e quindi accessibile a chiunque, oltre a una quantità industriale di rifiuti e una puzza insopportabile, l’inquietante scoperta di evidenti schizzi di sangue sul lavandino, sul muro e sullo specchio.

No, non stiamo parlando di chissà quale periferia degradata ma del quartiere San Giovanni, a Terni, vicino all’ex area giochi a cento metri dal nuovo sfavillante centro commerciale, il Cospea Village.

La struttura che descriviamo era stata costruita, quando nacque il quartiere, proprio al “servizio” del campetto che, per anni, ha ospitato nei mesi estivi giochi per bambini, gonfiabili e piste per le macchinine.

Fino a che al gestore non venne intimato di sospendere l’attività, provvedimento che, indipendentemente dalle motivazioni che spinsero il Comune ad attuarlo, ha di fatto provocato la situazione attuale. Perché anche il “baretto” attiguo non è stato più preso in gestione da nessuno.

