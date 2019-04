Cade dallo scooter per l'asfalto dissestato

La lezione di chef Barbieri: Domani (il cibo) sarà più buono

Milano, 15 apr. (askanews) - Le nonne ci hanno provato a insegnarcelo: il giorno dopo un piatto di pasta finito in frittata, del bollito trasformato in polpetta, del riso saltato in padella, sono ancora più buoni. Ma noi lungo la strada l'abbiamo un po' dimenticato se pensiamo che ogni anno in Italia una famiglia butta nella spazzatura 85 chili di cibo. Ora a darci spunti e suggerimenti per un ...