New look per una delle vie più transitate

Un nuovo look per via Di Vittorio.

Sta per scattare una vera e propria rivoluzione destinata a cambiare completamente il volto di una delle arterie più trafficate e significative di Terni.

La via verrà sottoposta a un totale restyling, a cominciare dall’asfalto fino alle piante, e sarà abbellita e ripulita la piazzetta davanti al PalaDiVittorio attualmente soffocata da erbacce e sterpaglia.

Niente più solchi e buche e, lato dolente ma obbligato, ci sarà anche il sacrificio di 23 pini le cui radici hanno sollevato gran parte della strada creando dune pericolose per la circolazione di scooter e auto.

“Ma le piante saranno subito sostituite con altre nuove e pregiate essenze – tiene subito a ribadire l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche – siamo obbligati a tagliare quei pini perché, come indicato dalla comunità Montana, non è possibile tagliare solo le radici, gli alberi infatti sono molto alti e si determinerebbe uno scompenso sulla stabilità con rischi enormi di crollo. Noi, per legge, siamo quindi autorizzati dalla stessa comunità Montana a tagliare questi pini in quanto pericolosi”.

Dunque, chiude secco l’assessore, nessun nuovo “caso via Lungonera” quando il taglio dei pini di quella zona sollevò un putiferio. Ma andiamo per ordine. Via Di Vittorio sarà sottoposta a completa bitumazione con una radicale fresatura, verranno sistemati i marciapiedi, livellati i solchi.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 15 aprile 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)