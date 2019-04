Maltrattamenti in famiglia: condannato a due anni e mezzo

Due anni e sei mesi di reclusione, un risarcimento complessivo di 30 mila euro per i danni non patrimoniali subiti dall’ex compagna e dal figlio minore, il pagamento delle spese processuali e di quelle di parte civile, quest’ultime quantificate in 2.500 euro: questa la condanna inflitta giovedì dal tribunale di Terni – giudice Dorita Fratini – ad un ternano di 39 anni (V.P. le sue iniziali) accusato di maltrattamenti nei confronti della donna, una 45enne ternana, parte civile.

Una vicenda pesante, quella che ha portato alla condanna del 39enne, fatta di umiliazioni, minacce di morte, maltrattamenti psico-fisici messi in atto anche di fronte al figlio della coppia, ed anche di intimità violata attraverso filmati in situazioni e contesti degradanti.

In aula il vpo Virna Faccenda aveva chiesto una pena di tre anni di reclusione, accolta in larga parte dal giudice. Per l’uomo ora, assistito dall’avvocato Maurizio Cecconelli, la prospettiva è quella del processo d’appello: obiettivo è giungere ad una revisione sostanziale rispetto a quanto deciso dal giudice di prima istanza.

Punto di vista a cui si opporrà quello della parte civile e, presumibilmente, della stessa procura di Terni.