Operaio investito mentre lavorava a un cantiere

Un operaio di 41 anni, originario di Todi, che lavorava in un cantiere stradale in via Di Vittorio, è stato investito giovedì pomeriggio da un’auto condotta da una donna. L’uomo stava eseguendo lavori per conto di una ditta incaricata dall’Asm. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Il 118 che è arrivato sul posto in pochi minuti lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. L’uomo è rimasto sempre cosciente.