Tutta Casteltodino ai funerali di Lorenzo Marcelli

Erano davvero in tanti giovedì pomeriggio - la chiesa parrocchiale di Casteltodino non ha potuto contenere tutti - a tributare l’ultimo saluto giovedì pomeriggio a Lorenzo Marcelli, il giovane centauro morto domenica in seguito all’incidente stradale accaduto lungo la Sp41 fra le frazioni di Casteltodino e Quadrelli, nel comune di Montecastrilli. Una scomparsa che ha destato profonda commozione nella comunità, ma anche a Terni, dove Lorenzo era molto conosciuto, oltre che stimato e apprezzato al pari della sua famiglia che in questi giorni ha ricevuto centinaia di testimonianze di vicinanza e affetto. Culminate nella cerimonia officiata giovedì dal parroco, don Markus Leke. “Oggi - ha detto nella sua omelia - avrei voluto essere altrove come tutti voi. Quando abbiamo ricevuto la notizia della morte di Lorenzo, la mia memoria è andata anche alla posa della prima pietra di questa chiesa, e Orazio (il padre, ndR) ci stava aiutando nei lavori. Qui dove avremmo tutti voluto celebrare i momenti più belli, ci ritroviamo invece perché è accaduto l’inimmaginabile”. Al termine del rito funebre, un commosso applauso e le lacrime di tutti hanno salutato l'uscita della bara di Lorenzo dalla chiesa, per il suo ultimo viaggio - un lungo corteo funebre a piedi che ha coinvolto l'intera comunità - fino al cimitero di Casteltodino dove la salma del giovane è stata tumulata.