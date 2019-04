Si spoglia davanti a una donna e viene arrestato

I carabinieri della compagnia di Terni hanno arrestato un uomo accusato di atti osceni in luogo pubblico, aggravati dal fatto di averli commessi nelle vicinanze di una scuola. Si tratta di un edicolante ternano cinquantenne che, lunedì 8 aprile, si è avvicinato a una donna e poi si è sbottonato i pantaloni e le ha mostrato i genitali. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. E questi ultimi hanno iniziato subito a perlustrare la zona indicata senza però trovare immediati riscontri. Ma martedì 9 aprile hanno sorpreso l’uomo proprio di fronte a una scuola mentre si stava denudando lungo la strada. A quel punto è stato arrestato in attesa del processo per direttissima.