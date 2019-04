Al via il progetto per riciclare le scorie di acciaio

Riciclare le scorie derivanti dalla produzione di acciaio inossidabile in linea con i più avanzati standard ambientali e in coerenza con le richieste di mercato. La soluzione arriva da Acciai speciali Terni che ha presentato, martedì 9 aprile, l’innovativo progetto di recupero scorie all’ambasciata finlandese di Roma in partnership con la società finlandese Tapojärvi Oy che si è aggiudicata una gara internazionale. L’obiettivo è trasformare le scorie dell’acciaio inossidabile prodotto a Terni in materiali da riutilizzare come asfalti o in edilizia e commercializzare.