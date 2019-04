Polizia in festa per i 167 anni di attività

La polizia di Stato celebrerà il suo 167esimo compleanno proprio nel giorno della sua nascita, il 10 aprile. A Terni, come nel resto d’Italia, la cerimonia sarà un’occasione per avvicinare la gente allo spirito che anima lo slogan adottato ormai da molti anni, “Esserci sempre”, e per mostrare ai cittadini le specialità, le iniziative di prevenzione e le campagne di sensibilizzazione. La cerimonia, prevista per le 10 e 30, si terrà a palazzo Gazzoli. Nella sala Blu dello storico palazzo, alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari, il questore della provincia di Terni, Antonino Messineo, accoglierà gli ospiti e dopo la lettura dei discorsi del Capo dello Stato, del ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, illustrerà i risultati ottenuti in un anno di attività. Alla consegna delle onorificenze al personale seguirà l’esibizione della pianista ternana di fama mondiale Cristiana Pegoraro che ha voluto dimostrare con un breve, ma intenso e suggestivo concerto la propria vicinanza alla Polizia di Stato. Prima della cerimonia, alle 09, in via Antiochia, nel piazzale antistante la Questura, alla presenza del prefetto della provincia di Terni, Paolo De Biagi, verrà deposta una corona a ricordo dei caduti della polizia di Stato.