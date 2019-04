Operaio morì a 25 anni, chiesti nuovi accertamenti

La Corte d'appello di Perugia ha disposto nuovi approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica della morte di Maringleno Dodaj, il giovane operaio di 25 anni che morì otto anni fa a Narni cadendo dal tetto del capannone su cui stava lavorando. La prossima udienza è prevista per il 17 luglio e in quell'occasione saranno sentiti due testimoni. In primo grado ci furono due condanne e tre assoluzioni. L'operaio abitava a Terni con la famiglia e in questi anni sua madre Lena non ha mai smesso di lottare per ottenere giustizia.