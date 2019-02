Salvini dà la carica alla giunta Latini

“Grazie Terni. Sono qua per fare quello che in politica non si fa abbastanza spesso: dire grazie. Grazie al sindaco e all’amministrazione. Rimettere al centro il lavoro, le opere pubbliche. Squadra nuova, giovane, entusiasta che magari commette anche qualche errore. L’Umbria sta rialzando la testa. La prossima che sta preparando gli scatoloni è la signora Marini”. Mercoledì 6 febbraio, alle 10,20, in piedi su una fioriera di largo Elia Rossi Passavanti, proprio sotto la sede ternana della Lega, il ministro dell'Interno nonché leader del Carroccio Matteo Salvini dà la carica al sindaco Latini che è insieme a lui e lo incita ad andare avanti per liberare l'Umbria. Alle 10 si era incontrato con il sindaco, con la commissaria Barbara Saltamartini, con gli assessori, alcuni consiglieri comunali e con i deputati umbri. Incontro a porte chiuse in cui si sarà parlato delle difficoltà interne alla giunta comunale, della scivolata di domenica alle elezioni provinciali e appunto del commissariamento di fatto della Lega ternana affidata in tutoraggio alla deputata Saltamartini. Solo un accenno all'uscita. Il commissariamento è stato deciso per aiutare il partito in un momento di svolta per Terni e per l'Umbria. Poi un consiglio al sindaco che è al suo fianco: "Deve continuare a lavorare come sta facendo, coinvolgere la città, cambiare, avere coraggio di allontanare i vecchi poteri che non hanno perso il vizietto di controllare tutto e tutti". Breve passeggiata per il corso applaudito dalla gente poi l'arrivo in largo Passavanti.

Salvini ha promesso per Terni più vigili del fuoco e più polizia. Poi l'immancabile rito dei selfie reclamati a gran voce dalla folla presente, numerosa nonostante fosse una mattina di lavoro.