Nonna Luigia, 102 anni e non sentirli

Brexit, May: "Accordo con Ue ci sarà ma non torneremo al confine chiuso con l'Irlanda"

(Agenzia Vista) Londra, 05 febbraio 2019 Brexit, May Accordo con Ue ci sara' ma non torneremo al confine chiuso con l'Irlanda sottotitoli "Mi impegnerò per raggiungere un nuovo accordo con la Ue per la Brexit, ma non torneremo ad avere il confine chiuso con l'Irlanda". Queste le parole di Theresa May, primo ministro della Gran Bretagna, durante una conferenza stampa a Belfast. fonte Facebook_UK ...