"Non potremo più accogliere immigrati"

Otto stranieri che rischiano di finire in strada, numero in aumento da qui alle prossime ore, meno aiuti alimentari per mancato finanziamento, fine delle attività di pulizia e di taglio erba di vari punti della città da parte dei migranti ospiti, aumento cronico della povertà.

Queste, estrema in sintesi, le criticità che la Caritas diocesana è chiamata ad affrontare.

I dati e la situazione sono emersi ieri durante il tradizionale bilancio dell’attività tracciato dal vescovo Giuseppe Piemontese, da Ideale Piantoni, direttore della Caritas, da Francesco Venturini, presidente dell’associazione San Martino.

Nel 2018 sono state aiutate circa 5000 persone: “Da parte nostra – ha detto il vescovo - continueremo con la cura agli immigrati che sono già tra noi, ma chi è arrivato per motivi umanitari ora non potrà più essere accolto nelle strutture per effetto del decreto Salvini”.

“Nel comune di Terni nell’ambito dell’emergenza sbarchi – precisa Venturini – abbiamo realizzato 4 mila ore di attività professionalizzante per 70 dei 157 migranti accolti e abbiamo gestito la pulizia due, tre volte la settimana, di zone come piazza Dalmazia, i giardini Miselli, via Pascarella, siamo intervenuti anche col taglio dell’erba vicino molte scuole, tutte attività che dal 30 aprile, data di scadenza della convenzione con la prefettura, termineranno perché azzerate dal nuovo capitolato emanato dal ministero dell’Interno. Vorrei ricordare – ha aggiunto – che il Comune di Terni, per gli Sprar ordinari deve erogare per le annualità 2014-2018 oltre due milioni di euro finanziati dallo Stato e già nelle casse comunali, la prefettura ci deve oltre 700 mila euro per i mesi di luglio e dicembre: se fossimo un’azienda avremmo già chiuso”.