Treofan, piano industriale tra due settimane

Per la salvaguardia del posto di lavoro, i lavoratori di Treofan del polo chimico della Polymer hanno partecipato al sit-in davanti all’ingresso del Ministero dello Sviluppo Economico, in via Molise, a Roma, lunedì 4febbraio 2019.

Una cinquantina di maestranze sono partite con un autobus, messo a disposizione dal sindacato, da piazzale Donegani.

All’interno del Ministero si sono incontrati i manager di Jandal, i rappresentanti delle regioni Umbria, Campania e Puglia, i sindacalisti nazionali e territoriali di Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil e Ugl chimici.

La multinazionale indiana avrebbe confermato l’impegno per lo stabilimento ternano, ma il sindacato, ha chiesto il piano industriale, per iscritto, per capire gli eventuali volumi produttivi e gli investimenti.

Jandal ha bisogno di ulteriore tempo, si è impegnata che nel nuovo incontro al Mise, fissato per il 18 febbraio 2019, presenterà il piano industriale.