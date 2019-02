Ipovedente mette in fuga i ladri

Ha sentito dei rumori provenire dalla porta di casa, ma non si è perso d’animo, malgrado sia non vedente. Ha affrontato chi stava armeggiando, con ogni probabilità, per forzare l’uscio ed entrare a rubare, ed è riuscito a mettere in fuga i banditi, sebbene il tutto gli sia costato un pugno in faccia.

Gabriele Scorsolini, 19 anni, è molto conosciuto in città perché ha vinto gare e ricevuto premi per la sua grande passione: l’arrampicata sportiva. Così come è spesso impegnato ad organizzare iniziative che coinvolgano chi è ipovedente, come lui, sempre all’insegna della pratica sportiva, e non solo. Ieri pomeriggio Gabriele era nella sua abitazione, in via XX Settembre.

Erano da poco passate le 17 di lunedì 4 febbraio 2019 quando ha udito rumori provenire dalla porta d’ingresso. Ha aperto senza pensarci ed ha chiesto che cosa stesse accadendo.

A questo punto, secondo quanto raccontato alla Polizia, uno dei malviventi lo ha colpito al viso. Gabriele, che ha un fisico atletico e certo non è uno che si spaventa, ha accusato il colpo solo per un attimo, poi ha reagito d’istinto, parandosi contro il rivale, ed a quel punto i ladri hanno preferito darsela a gambe.

La Volante ha compiuto i primi accertamenti, ora indaga la Mobile.