Aggredita e rapinata in pieno giorno nell’androne della palazzina dove vive, in via Tre Venezie, a Borgo Bovio.

E’ successo alle 13 di lunedì 4 febbraio 2019 e la vittima del brutale episodio è una donna ternana di 62 anni, peraltro portatrice di handicap.

La poveretta, oltre a veder sparire due bracciali che le sono strappati di dosso, è dovuta ricorrere anche alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dove le è stata riscontrata la frattura del polso sinistro.

