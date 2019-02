Area ex Camuzzi, unica cosa certa è il degrado

La riqualificazione resta in bilico tra mille dubbi, l’unica certezza al momento è il degrado.

La zona è quella dell’ex Camuzzi, a due passi dalla stazione ferroviaria, dove gli edifici che un tempo ospitavano il vecchio gazometro da anni sono in totale abbandono, in balìa di tossici, balordi e senza tetto.

Pochi passi più in là e si arriva al parcheggio delle ex Officine Bosco, altro luogo di pericoli e di degrado, teatro tempo fa anche di una violenza sessuale ai danni di una donna.

I residenti da anni si battono per una riqualificazione dell’area, nel loro quartiere episodi di criminalità sono all’ordine del giorno tra furti, spaccio e bivacchi. Ma questa riqualificazione tanto invocata per adesso sembra ferma a un palo.

In ballo c’è un progetto che nel 2014 era stato presentato dalla società Camuzzi Costruzioni a cui appartiene la maggior parte dei terreni. L’idea era quella di convertire gli spazi in un attrezzato centro commerciale e abitativo. Gli edifici avrebbero dovuto lasciare spazio a una struttura nuova composta da una torre alta 60 metri, per 15 piani, e a superfici commerciali per una estensione complessiva tra i 1.500 e i 1.700 mq da destinare ad attività alimentari e non. Oltre a un parcheggio da 500 posti auto e un’area verde.

L’anno seguente il Centro studi Malfatti presentò un’istanza di salvaguardia per la tutela degli edifici storici.

Quell’istanza, che ancora non ha avuto risposta, ora torna d’attualità anche perché il Comune sembra ben disposto a riprendere in mano il progetto del centro commerciale.

