Trenta bambini ricoverati in Pediatria

Settanta persone in due giorni al Pronto soccorso, 30 bambini ricoverati nel weekend a Pediatria di Terni.

Sono i dati degli accessi al Santa Maria nel fine settimana appena passato, il primo di febbraio 2019, numeri record causati dalle forme virali, febbrili e gastrointestinali, che caratterizzano l'epidemia influenzale in corso.

Così, per la prima volta almeno negli ultimi 3 anni, si è registrata la presenza per alcune ore di due letti nel corridoio del reparto di Pediatria, dotato di 14 posti letto ordinari.

"I letti soprannumerari sono stati cinque, - spiega il direttore sanitario del Santa Maria, Sandro Fratini - tre letti aggiunti nelle camere e due temporaneamente collocati nel corridoio che sono stati rapidamente riassorbiti nelle stanze di degenza. Tuttavia, per garantire il benessere e il comfort dei bambini durante il ricovero, esperienza già di per sé delicata per i pazienti più piccoli e le loro famiglie, raccomandiamo ai cittadini di recarsi al pronto soccorso solo per condizioni gravi di urgenza ed emergenza. Naturalmente il nostro ospedale non chiude le porte a nessuno, ma in questa fase molto critica, confidiamo nella massima collaborazione dei pediatri di libera scelta, affinché fungano da riferimento e da filtro per contenere eventuali accessi impropri al pronto soccorso”.

ntanto pare in costante miglioramento la situazione negli altri reparti, con particolare riferimento all’area medica, la più critica nel periodo del picco influenzale. “Nonostante i numerosi ricoveri del weekend, questa mattina – aggiunge Fratini – avevamo 8 letti nei corridoi, ma nel primo pomeriggio più della metà dei pazienti erano già stati trasferiti all’interno delle camere di degenza”.

